شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم يوقع كتابه الجديد "جمعة سبت حد" بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الفنان تامر عبد المنعم كتابة "جمعة سبت حد"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، والذى يستمر حتى 6 فبراير 2024.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته بخروج كتاب مسرحيته "جمعة سبت حد" إلى النور، وخلال المحفل الثقافى الأكبر ليس فى مصر فحسب بل فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.