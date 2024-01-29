شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأزلى تجسد دور سوسن بدر فى شبابها بـ"حدوتة منسية" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشاركت الفنانة مروة الأزلى كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من مسلسل "حدوتة منسية" الذى انطلق عرضه على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، حيث تجسد دور سعاد (سوسن بدر) في مرحلة الشباب، وتظهر في مشاهد الفلاش باك، لتكون المرة الثانية التي تجسد فيها مروة الازلى دور سوسن بدر في مرحلة الشباب بعدما قامت بذلك في مسلسل "60 دقيقة" عام 2021.

مسلسل "حدوتة منسية" مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.

يذكر أن مروة الأزلى شاركت فى رمضان الماضى خلال مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الفنانة مروة الازلى