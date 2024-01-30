"بـ الحجاب".. أحدث ظهور لـ درة في كواليس مسلسل "إثبات نسب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة درة في كواليس مسلسلها الجديد "إثبات نسب" وهي ترتدي الحجاب.

ونشرت درة الصور، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليها: " نوال، إثبات نسب".

يذكر أن مسلسل "إثبات نسب" من المقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان، ويخرجه أحمد عبده.

درة تشارك أيضا في بطولة مسلسل الذنب والذي يعيدها للتعاون من جديد مع الفنان هاني سلامة ومن المقرر طرحه قريبا عبر إحدى المنصات.

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