بريتني سبيرز تعتذر من جاستن تيمبرليك وتدعم أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت النجمة بريتني سبيرز اعتذاراً من حبيبها السابق جاستن تيمبرليك يوم أمس الأحد عن “بعض الأشياء” التي كتبتها في مذكراتها “The Woman In Me” مهنّئة إيّاه بأغنيته الجديدة “Selfish”.

وفي التفاصيل، نشرت سبيرز في حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو حديثاً للمغني الشهير برفقة مقدّم البرامج جيمي فالون في برنامج The Tonight Show وأرفقته بتعليق كتبت فيه: “أريد أن أعتذر عن بعض الأشياء التي كتبت عنها في كتابي. إذا أساءت إلى أي من الأشخاص الذين أهتم بهم حقاً، فأنا آسفة جداً”.

وتابعت: “أريد أن أقول أيضاً إنني مغرمة بأغنية جاستن تيمبرليك الجديدة “Selfish” إنها جيدة جداً. ولماذا أضحك بشدة في كل مرة أرى جاستن وجيمي معاً؟” مضيفة: “أغنية “Sanctified” رائعة أيضاً”.

يأتي منشور بريتني بعدما قام معجبوها بمحاولة إفساد نجاح أغنية تمبرليك الجديدة Selfish من خلال إيصال أغنية سبيرز “Selfish ” التي أصدرتها منذ 13 عاماً للمركز الأول على قائمة iTunes الأميركي لأعلى الأغاني مبيعاً بعدما كانت أغنية جاستن في المركز الأول.

ومن أسباب نقمة جمهور سبيرز على جاستن ما كشفته النجمة في مذكراتها “The Woman in Me” حيث تحدثت فيه عن اكتئابها من بعد انفصال جاستن تمبرليك عنها، كاشفة أنّها أجرت عملية إجهاض أثناء مواعدتها لنجم البوب جاستن تيمبرليك.

وزعمت سبيرز في كتابها أنّ تيمبرليك قد خانها خلال علاقتهما مع امرأة “تتمتع بشعبية كبيرة” دون الكشف عن هوية النجمة، واضعة أسباب عدم ذكر اسمها بأحوالها الشخصية وعائلتها.