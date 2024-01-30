بالصور - هيفا وهبي بإطلالة شتوية أنيقة تخطف الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة من الصور لها عبر حسابها، في باريس ظهرت فيها مرتدية جاكيت صوف كحلية اللون وعلقت على الصورة باللغة الفرنسية قائلة : "قبلات "
وقد وصلت أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، إلى 10 مليون مشاهدة، على قناتها الخاصة على يوتيوب، وذلك بعد أيام على طرحها.
"وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.
كما وطرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الفيديو كليب الخاص، لأغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخراً "وصلتها" ونشرت هيفا عبر حسابها فيديو، وعلقت قائلة : " الآن عرفت كم هي عزيزة "ووصلتها" على قلبك، فيديو كليب "وصلتلها" الآن على قناتي الرسمية اللينك بالبايو".
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