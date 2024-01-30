شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجاء: بداية "رحلة 404" من 2003.. وهانى خليفة: أول حد جه فى بالى منى زكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة منى زكي وأبطال فيلم "رحلة 404" ضيوفا في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس والمذاع على قناة DMC، وتحدث المؤلف محمد رجاء عن بداية كتابة السيناريو قائلاً: "الرحلة بدأت 25 يونيو سنة 2003، كان وقت عرض فيلم سهر الليالى ووقتها قلت أنا هاشتغل مع المخرج هاني خليفة، وكنت لسه طالب في إعلام ولا كنت أعرف إنى هاكتب أصلا".
وأضاف محمد رجاء: "المرحلة التانية كانت مع داود عبد السيد، كنت في البداية بكتب نقد وكتبت عنه كذا حاجة، وبدأت تكون فيه صداقة بينا، وعملت عنه كتاب، وكتبت بقى فيلم رحلة 404، وهانى خليفة قريب أوى من الحاجات دى اللى أنا بحب أكتبها بنفس طريقة سهر الليالى، سواء بناء الشخصية أو علاقاتها بالشخصيات التانية".
وتابع: "أنا فى الأول عرضت فيلم على هاني خليفة في البداية، وكان رده قاسي جدا علشان كان فيلم استعراضي، ولكن لما قرأ رحلة 404 كان رده مختلفا وبدأنا الرحلة سوا".
فيما قال المخرج هاني خليفة: "لما قرأت السيناريو حبيته جدا، وأول حد جه في بالى منى زكى، ومن وقت سهر الليالى وأنا بحبها جدا، وبستمتع بالشغل معاها وبحب الأداء بتاعها، ومحمد رجاء استغربت اختيارى وقتها".
فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.
وعُرض للنجمة منى زكي فى شهر رمضان الماضى، مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشتاركها فى البطولة كل من، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز