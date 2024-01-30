شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "الملكة": الفيلم رسالته الضحك وكتابة الكوميديا صعبة وهالة صدقى جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف أحمد رمزى عن كواليس وتحضيرات فيلم "الملكة" بطولة الفنانة الكبيرة هالة صدقي، وقال أحمد رمزي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "البداية إنى فكرت أكتب قصة فيلم عن سيدة أعمال تتعرض لمجموعة عقبات في البيزنس وطموحها يقودها للتورط في مشاكل مع رجل أعمال كبير واللى بيجسده الفنان باسم سمرة وفى الآخر بيقرب منها وبيقرر يساعدها".

وعن التعاون مع الفنانة هالة صدقي قال أحمد رمزي: "ده التعاون الثانى لى مع الفنانة هالة صدقي بعدما تعاونت معها في فيلم "النبطشى"، والتعاون كان جميل ومثمر وهالة صدقي فنانة جميلة والشغل معاها ممتع وباسم سمرة فنان كبير وإضافة لأي عمل وتشرفت بالعمل معه".

وعن الكتابة في الكوميديا قال رمزى: "أعتقد أن الكتابة في الكوميديا أصعب لأن عشان تضحك حد دى مسألة فى منتهى الصعوبة وعملية اختيار الموقف الدرامى يا تصيب يا تخيب من هنا بتظل الكوميديا هى الأصعب".

وتابع رمزى: "الرسالة الأولى والأخيرة من الفيلم هى الضحك الفيلم خفيف ولا يخلو من الرسالة اللي مفادها إن الأصدقاء الحقيقيين حاجة وأصدقاء البيزنس حاجة تانية يعنى في فرق بين الأصدقاء والمعارف والشغل، فمثلاً البطلة عندنا في الفيلم لما دخلت في مشكلة ملقتش حد جنبها غير صديقاتها من الطفولة".

فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.