أحلام تخرج عن صمتها وترد على خبر سرقة حقيبتها..هذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة الإماراتية أحلام على خبر سرقة حقيبتها في باريس، نافية ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "احلام سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم ".



على صعيد آخر كانت قد أعربت أحلام في الفترة الأخيرة عن إعجابها الكبير بـ الفنانة السورية أمل عرفة، وأدائها التمثيلي القوي.