يسرا تكشف عن هوية الممثلة الوحيدة التي تنافسها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية يسرا عن هوية الفنانة الوحيدة التي تنافسها حالياً في السينما وصرحت خلال احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "ليلة العيد": "أنا بنافس يسرا بنافس نفسي فقط" وتابعت: "السينما كانت وحشاني بشكل كبير وسعيدة بطرح "ليلة العيد" بدور العرض السينمائي".

يذكر أن فيلم "ليلة العيد" من بطولة يسرا الى جانب كل من ريهام عبد الغفور، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى. العمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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