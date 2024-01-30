عادل الفار:"ندمت إني أعلنت عن إدمان ابني"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان عادل الفار إنه ندم على الإعلان عن إدمان نجله شادي للمخدرات، وذلك بسبب غضبه منه.

وأضاف الفار خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة،:" وفاة ابني كانت خبر مؤلم جدا، كان تعبان جدا ورافض يروح المستشفى، وفي الفترة دي كنت زعلان منه، لإنه كان مش بيسمع كلامي وبيشرب سجاير كتير".

وتابع:" تأثرت جدا لإني مسلمتش عليه قبل ما يموت، وكان حبيبي وغالي وغاوي فن، وكل ما تيجي على بالي آخر صورة شوفته فيها ابقى عايز أبكي".

وأكمل:"ارتحت إن ربنا أخده، واستريح، أنا زعلت وندمت إني أعلنت عن إدمانه، لكن هو فعلا الله يرحمه ويحسن إليه ويسامحه كان دخل في المخدرات وفقدت السيطرة عليه، وكان عنده كذا قضية ومستقبله راح".

وردا على سؤال عن رد فعل زوجته وابنته بعد هذا الإعلان عن إدمان ابنه، قال: "زعلوا لكن عارفين إني متأثر، ولما قولت إحنا استريحنا كان قصدي إنه استريح لأنه كان تعبنا نفسيا".

كشف مصدر مقرب من الفنان عادل الفار، وفاة نجله "شادي" بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها المستشفى.

وقال المصدر في تصريح لمصراوي، إن "شادي" كان يبلغ من العمر 35 عاما، ويعاني من آلام بالرئة، ودخل المستشفى ورحل عن عالمنا مساء الثلاثاء 8 فبراير 2022.

اقرأ أيضا:

الجمهور يغازل غادة عبد الرازق في أحدث ظهور (صور)

شيري عادل تنشر صورة رفقة والدتها في مرحلة الطفولة