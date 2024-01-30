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هنأت الملكة رانيا زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم، متمنية له الصحة والعمر الطويل.
بهذه المناسبة، نشرت الملكة رانيا عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” صورة جمعتها بزوجها الملك عبد الله الثاني وعلقت :” كل يوم بجانبك هو نعمة ..كل عام وانت بألف خير سيدنا”.
ظهر الثنائي بصورة عفوية بسيطة، وهما يبتسمان للكاميرا ويرتديان ملابس رياضية.
نذكر ان أخر ظهور للملكة رانيا كان برفقة ابنتَيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى في مدينة العقبة، حيث التقين مع مجموعة من الشابات والشبان الذين يقومون بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة وذلك دعما لهم ولتجربتهم.
وتحرص الملكة رانيا على معايدة جميع افراد اسرتها والاحتفال بإنجازاتهم ومناسباتهم العائلية حيث شاركت مؤخرا خبر مشاركة الأميرة سلمى، الابنة الثانية للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، في مهمَّة إنسانيّة شمال غزة، إذ نشرت عبر حسابها على “انستغرام” صورة للأميرة سلمي ترتدي الزيّ العسكري برفقة عناصر سلاح الجوّ الملكي أثناء عملية إنزال جويّ خامس بالمظلات لمواد طبيّة عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة دعمًا لاستمرار العمل فيه وتوفير ما يحتاج من مستلزمات علاجية نفدت من القطاع المعزول عن العالم الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا توجّه رسالة مؤثرة للملك عبد الله في مناسبة خاصة جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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