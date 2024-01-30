ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التهنئة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عقب إعلان الأخيرة عن طرح أحدث أغانيها "بحكي عنك".

وعلقت ماغي بو غصن على منشور نوال الزغبي الذي أعلنت من خلاله عن طرح أحدث أغانيها "بحكي عنك"، وكتبت ماغي في تعليقها: "قمر ومتجددة دايماً.. كل التوفيق وبالنجاح الكبير واشتقنا للرومانسي المصري بصوتك يا صغيّر".

يذكر أنت نوال الزغبي كانت قد نشرت عبر حسابها الرسمي، بالأمس، البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة "بحكي عنك"، وأرفقتها بتعليق، كشفت من خلاله عن موعد طرح الأغنية، وقال نوال: "لما تسمع "بحكي عنك" مش "هتقدر يوم تغيب" ترقبوا أغنية بحكي عنك يوم الخميس 1 فبراير على جميع المنصات الموسيقية".

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن توجه رسالة لـ نوال الزغبي: قمر ومتجددة دايماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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