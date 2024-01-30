شكرا لقرائتكم خبر عن صور طفلها وأدعية وأغانى.. هكذا تعبر جورى بكر عن حبها لابنها تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت الفنانة جورى بكر، بطفلها تميم في شهر سبتمبر الماضى، وأصبح شغلها الشاغل الفترة الماضية، وتحرص توثيق كل لحظه معه بشكل مختلف عبر حسابها على إنستجرام، حيث تنشر صورا وهي تحمله وتكتب عليها:" روحى اللهم انك اكرمتني بأكثر مما استحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة احفظه لي بعينك التي لاتنام".

وصورة أخرى، نشرتها كتبت عليها:" إن اتخاذ القرار بإنجاب طفل أمر بالغ الأهمية وأن تقرر إلى الأبد أن يترك قلبك يتجول خارج جسدك. وفى كل صورة دائما تعبرعن حبها الشديد له بكلمات مؤثرة، وعلى أحد الصور كتبت:" أنا محظوظة جدا أنى والدتك" بأغنية أنغام "عمرى معاك".



جوري بكر وابنها



الفنانة جوري بكر مع طفلها



جوري بكر



جوري بكر تداعب ابنها



جوري بكر

تعاقدت الفنانة جورى بكر على المشاركة في بطولة مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين وتأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، حيث إلحقت جورى بكر بأسرة العمل المقرر بدء تصويره خلال شهر يناير الجارى بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان آخر أعمال جورى بكر، مسلسل "جعفر العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر