شكرا لقرائتكم خبر عن "لسه جميلة ورقيقة".. نيللى تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من أصدقاء النجمة نيللى، مفاجأة لها والاحتفال بعيد ميلادها في أحد المطاعم، وحضر كل المخرج خالد يوسف والإعلامي تامر أمين والفنان سامح الصريطى وزوجت المطربة حنان والفنان تامر فرج والفنان هشام المليجي، وظهرت نيللى وهى سعيدة و تقطع التورتة، كما أنها مازالت تحتفظ بجمالها ورقتها.

النجمة الكبيرة نيللى، من مواليد شهر يناير وبدأت نيللى مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة فى أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت فى أعمالها على الاستعراض والتمثيل.

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم "المراهقة الصغيرة"، ثم شاركت في 7 أفلام أمام الفنان صلاح ذو الفقار منها: صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969، امرأة زوجي عام 1970 ، دنيا عام 1974، لحظة ضعف عام 1981، ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

قامت ببطولة فوازير رمضان على مدى أعوام كثيرة، وقدمتها بعدة أسماء وأفكار مثل: فوازير صورة وفزورة 1975، فوازير صورة وفزورتين 1976، فوازير صورة وتلات فوازير 1977، فوازير صورة و30 فزورة 1978، فوازير التمبوكا 1979، فوازير عروستي 1980، فوازير الخاطبة 1981، فوازير عالم ورق 1990، فوازير صندوق الدنيا 1991، فوازير أم العريف 1992، فوازير الدنيا لعبة 1995، فوازير زي النهاردة 1996.

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية، وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد على 118 عملاً فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.



خالد يوسف مع نيللى



تامر امين وسامح الصريطى مع نيللى



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء



نيللى وتامر امين



نيللى تحتفل بعيد مليلادها



نيللى تحتفل بعيد ميلادها مع الاصدقاء