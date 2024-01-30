بعد نجاح “الإسكندراني”.. زينة تتعاقد على هذا العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة المصرية زينة أخيراً على بطولة فيلم جديد بعنوان “المصيف”، حيث بدأت جلسات التحضير للعمل مع الشركة المُنتجة له لاختيار باقي أبطاله استعداداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وجاء تعاقد زينة على فيلم “المصيف” ليعزز نجاحها في فيلم “الإسكندراني” الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد العوضي، ويُعرض حالياً في كل دور السينما في مصر والوطن العربي، وتدور أحداثه في قلب محافظة الإسكندرية، حيث يدخل “بكر الإسكندراني” في العديد من الصراعات مع والده وابن عمّه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًاً عن حياة جديدة، وحين يعود الى وطنه بعد تحقيق ذاته تطارده الصراعات من جديد.

فيلم “الإسكندراني” هو بطولة: أحمد العوضي، رحاب الجمل، زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ…، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة زينة حالياً تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “العتاولة” والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024، ويشاركها في البطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف…، وهو من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه في إحدى الحارات الشعبية، ويتناول عدداً من الشخصيات والنماذج الحياتية.