رامي جمال| مشاهدات أغنية بعده فارق في 10 أيام.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - اجتازت أغنية بعده فارق للفنان رامي جمال حاجز المليون مشاهدة، خلال 10 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية بُعده فارق رامي جمال

أغنية بُعده فارق من كلمات أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: أحمد إبرايهم، وسجلت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وحصلت على المركز السادس في قائمة الاكثر مشاهدة، وتقول كلماتها :"

كان يوميها عقلي فين و انا بفارق قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق جرح بعد جرح قلبي حس بيه استفدت يومها ايه انا ب عنادي .. دة الفراق مش زي مافتكرتو عادي و اللي بنا لسة انا عايش عليه دة اللي مش عامل حسابو بعدو قلبي زاد عذابو قولت قربو من غيابو مش فارقين عرفت قيمتو لما سابني و الفراق جالي و غلبني و السؤال اللي تاعبني هو فين حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية اه بعيد لكن لسة عايش معايا نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب مهما فات الذكريات دايما تجيلي كل يوم ف بالي و بعدو هد حيلي طب و ايه اخرتها يعني ف العذاب "

الفراق يسيطر على إصدارات رامي جمال الغنائية

كثف الفنان رامي جمال من الجرعة الدرامية في أغانيه الجديدة التي تم طرحها في ختام 2023، والجديد منها في 2024، جاء رامي جمال في البداية بأغنية “جيت متأخر” والتي حققت نجاحا جماهيريًا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع في المنصات وقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع .. عايز ايه بتقولي وحشتك و المفروض انا اكون عادي لا تلاقيك فاضي قولت اراضيك مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين ما كنت قصادك و انت مشيت و قسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين”.

أغنية دوخناك يافراق رامي جمال وزوجته

ومع أغنية دوخناك يافراق التي قدمها مع زوجته ناريمان من كلمات أحمد عز، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "

يا فراق تعالي..رجعتنا و محصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع و بقينا بندور عليه يا فراق تعالي..مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين و بوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين .. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق و الحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. و ملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!

أغنية أهي مشيت رامي جمال وفريد

والديو مع الفنان فريد الذي حمل عنوان “أهي مشيت ” التي اجتازت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟ وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني".