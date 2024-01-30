بعد "كلو وهم".. المشوار الغنائي بين إليسا ومروان خوري

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أغنية “كلو وهم” للفنانة إليسا عودة التعاون بينها وبين الفنان مروان خوري، بعد توقف دام لعشر سنوات، والتي تم طرحها عبر منصات الموسيقى مساء أمس وحققت نسبة مشاهدة عالية فور طرحها.

قائمة أغاني إليسا ومروان خوري

جاء التعاون الغنائي بين إليسا ومروان خوري في 7 أغاني “كرمالك، بتمون، ذنبي أنا، سلملي عليه، في شي انكسر، أمري لربي، لو”، و حققت نجاح جماهيري كبير واصبحت علامة غنائية لـ إليسا في مشوارها الحافل بالأغاني المميزة.

أغنية كلو وهم من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، وتم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال فيلمها الوثائقي IT’S OK، الذي يعرض حاليًا عبر منصة نتفليكس.

جاءت إليسا في IT’S OK بفتح كتاب أسرارها عن جوانب نادرة في حياتها الشخصية والفنية وأسرار إصابتها بمرض السرطان وكيفية تخطي تلك المرحلة الخطرة وتأثيرها في سير حياتها بشكلٍ طبيعي، بجانب مواجهتها للتنمر في فترة من حياتها وصعوبات مشوارها الغنائي، وجرأة كليباتها التي وضعتها في مرمى الانتقادات طوال الوقت، والبحث عن الاستقرار العاطفي والخوف من التقدم في العمر دون تكوين عائلة وما إلى ذلك.

أحدث أغاني إليسا العقد

أصدرت إليسا حديثًا أغنية “العقد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتقول كلماتها "بالعقد ده عقدتني

والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه

بص الخاتم فيه إيه إسمك مكتوب عليه

ده لوحده ذكرى ليوم ماكانليش حظ فيه

خذ اللي ليك ونفضها

وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها

مش بإنت جايب لي إيه

لا بإنت إديت لي إيه

وأي واحدة إسألها ده أكيد ردها

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

الحب دلع و ونس وإني ألاقيك

مش بالهدايا وكفاية كنت أبقى ليك

طلباتي كانت بسيطة عملت إيه

أنا الحقيقة بصراحة خسارة فيك

خسارة فيك

خسارة فيك

وصلتني لمرحلة

مابقيتش قادرة خلاص ومش متحملة