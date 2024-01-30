تلفريك بوليفارد وورلد… جولة حول العالم داخل الرياض

يأخذ بوليفارد وورلد زواره في رحلة عالمية يمتد طولها لأكثر من كيلو متر في سماء العاصمة الرياض، يستمتعون خلالها بالتقاط الصور التذكارية والتعرف على مناطق الدول القادمة من مختلف القارات، فتزداد متعة السفر حول العالم من داخل حدود بوليفارد وورلد وحتى الواجهة الشمالية لبوليفارد سيتي.

يجوب التلفريك سماء موسم الرياض كحلقة وصل بين بوليفارد وورلد وبوليفارد سيتي، مانحًا ركابه إطلالة ساحرة على العديد من أبرز المعالم السياحية من حول العالم كقوس النصر من العاصمة الفرنسية باريس، وهرم “تشيتشن إيتزا” أحد أكبر معالم حضارة المايا من المكسيك، وأهرامات الجيزة من مصر، والمزيد من معالم الحضارات العريقة من مختلف أقطاب الأرض كالصين وإيطاليا والمغرب والهند وإسبانيا، وأمريكا واليابان واليونان.

يتسع التلفريك في بوليفارد وورلد للعديد من الركاب على متن أربعين عربة، مجهزة بأحدث وسائل السلامة وأنظمة التشغيل الآمن، وتستمر فرصة التحليق في سماء الرياض من الساعة الرابعة مساء وحتى منتصف الليل.