نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور خالد يوسف وتامر أمين

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت النجمة نيللي، بعيد ميلادها في أحد المطاعم، حيث حضر عيد الميلاد كل المخرج خالد يوسف والإعلامي تامر أمين والفنان سامح الصريطى وزوجته المطربة حنان والفنان تامر فرج والفنان هشام المليجي.

وظهرت نيللى فى عيد الميلاد وهى سعيدة و تقطع التورتة.

نيللي وتامر فرج

معلومات عن النجمة نيللي

النجمة الكبيرة نيللى، من مواليد شهر يناير وبدأت نيللى مشوارها الفنى وهى طفلة صغيرة فى أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت فى أعمالها على الاستعراض والتمثيل.

نيللي وخالد يوسف

المراهقة الصغيرة أول بطولة مطلقة للنجمة نيللي

وفي عام 1966 قامت نيللي بأول بطولة مطلقة لها في السينما في فيلم "المراهقة الصغيرة"، ثم شاركت في 7 أفلام أمام الفنان صلاح ذو الفقار منها: صباح الخير يا زوجتي العزيزة عام 1969، امرأة زوجي عام 1970 ، دنيا عام 1974، لحظة ضعف عام 1981، ومعظم الأفلام التي قدمتها هي أفلام استعراضية.

نيللي

نيللي تقدم فوازير رمضان

قامت ببطولة فوازير رمضان على مدى أعوام كثيرة، وقدمتها بعدة أسماء وأفكار مثل: فوازير صورة وفزورة 1975، فوازير صورة وفزورتين 1976، فوازير صورة وتلات فوازير 1977، فوازير صورة و30 فزورة 1978، فوازير التمبوكا 1979، فوازير عروستي 1980، فوازير الخاطبة 1981، فوازير عالم ورق 1990، فوازير صندوق الدنيا 1991، فوازير أم العريف 1992، فوازير الدنيا لعبة 1995، فوازير زي النهاردة 1996.

نيللي وتامر أمين

نيللي أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية

يشار إلى أن نيللي، فنانة مصرية تعد إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وهي تنتمي لعائلة فنية عريقة، إذ أن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها "الطفلة المعجزة"، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلية، وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة في ما يزيد على 118 عملاً فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.