أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "بقينا اتنين"..فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، أحدث ظهور لها من كواليس مسلسلها الجديد "بقينا أتنين" على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، الفيديو على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وعلقت: "خلف الكواليس، مسلسل بقينا اتنين".

يذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وبطولة رانيا يوسف، شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ميمي جمال وغيرهم من الفنانين.

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