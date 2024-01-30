تعليق وائل كفوري على أداء إليسا في فيلمها الوثائقي "its ok"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
أشاد الفنان وائل كفوري للنجمة إليسا، على فيلمها الوثائقي "its ok" الذي حقق نجاجًا كبيرًا منذ طرحه على منصة "نيتفلكس".
وكتب كفوري على حسابه الخاص بموقع "x": الف مبروك على هالعمل و هالإنجاز يلي بيعكس تإلقك الفني والشخصي".
لترد عليه إليسا: "حبيبي يا وائل، شكرًا على المشاهدة، ستبقى دائمًا الشخص المقرب مني".
أغنية "كله وهم" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
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