فن ومشاهير

تعليق وائل كفوري على أداء إليسا في فيلمها الوثائقي "its ok"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الفنان وائل كفوري للنجمة إليسا، على فيلمها الوثائقي "its ok" الذي حقق نجاجًا كبيرًا منذ طرحه على منصة "نيتفلكس".

وكتب كفوري على حسابه الخاص بموقع "x": الف مبروك على هالعمل و هالإنجاز يلي بيعكس تإلقك الفني والشخصي".

لترد عليه إليسا: "حبيبي يا وائل، شكرًا على المشاهدة، ستبقى دائمًا الشخص المقرب مني".

أغنية "كله وهم" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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