"تكسير عضم".. حنان مطاوع تتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تعرضت الفنانة حنان مطاوع لوعكة صحية

وكتبت حنان، على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "يعني تلج وتكتكة وتكسير عضم، وبعدين؟".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ألف سلامة عليكي، ربنا يتم شفاكي على خير، قلقتينا عليكي، سلامتك يا حنونة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "صوت وصورة"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب، وبطولة: حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر.

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