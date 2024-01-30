تامر حسين يعلق على خروج المنتخب المصري من بطولة كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الشاعر الغنائي تامر حسين على خروج المنتخب المصري لكرة القدم من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا وسط حزن الجماهير المصرية

وكتب "تامر" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وجهة نظري التي لا قيمة لها في مشاكل الكرة المصرية، بعيدًا عن إتحاد الكرة اللي أنا شخصيًا معرفش مين فيهم بعينه مسؤول ويتحمل القرار واختيار المدربين عندنا أزمة متربل وغياب الجمهور عن المدرجات، متربل ده يعني لاعيبة الشوارع اللي في الأقاليم وفي أحياء شعبية".

واستكمل: "والعيال الحريفة الموهوبين بجد دون وساطة وماليين مراكز الشباب والنجوع والقرى مهم جدًا وجود الكشافة بتوع زمان والسماسرة اللي بتاخد ناشئ من إيده من مركز شباب أو من حى شعبي بسيط توديه مكان يأهله وينمي موهبته الفطرية إنما فكرة إن الإشتراك بتاع النادي بـ 2000 في الشهر الناس أولويتها تاكل وتشرب وتعيش مهم توفير فرص حقيقية للموهوبين النوادر، غياب الجمهور بالتابعية أدي إلى عدم وجود دوري مصري متكافئ كان زمان تلاقي الإسماعيلي جامد بجماهيره والاتحاد والمصري وغزل المحلة وغيرهم الجمهور كان حالة ومسخن الأجواء غياب الجمهور عن المدرجات حقيقي بندفع تمنه إلى اليوم".

وأضاف: "مقدرش ألوم اللاعيبة جميعًا عملوا اللي عليهم واللي في الإمكان مقدرش ألوم محمد صلاح في إصابته وقراراته اللي هو وحده قادر يتحملها كويس جدًا بس السؤال هل جمهورية مصر العربية بعدد سكانها مفيهاش أو ماجبتش إلا محمد صلاح واحد فقط؟؟؟ وحتى ماخدناش بطولة بالراجل ولا صعدنا بيه، أتمني من منتخب مصر ومن بلدي مصر اللي هي ولاده طول عمرها في مختلف المجالات يبقى عندنا مليون محمد صلاح ومدرب وطني مصري أصيل يدرب المنتخب لأن واضح أن الكميا جاية أكتر مع مدربين مصريين كابتن الجوهري اللي يرحمه خير دليل".

وأنهى تعليقه قائلا: "وكابتن حسن شحاتة وغيرهم متفهمين طبيعة اللاعيبة المصرية ونفسيتهم وطبع الجمهور المصري، ومش عيب نستعين في إتحاد الكرة بحد يحط لنا سيستيم حصلت في أجمد بلاد في الكرة".

يذكر أن تامر حسين شارك بكتابة أشعار أغنية "متتعوضش" ضمن ألبوم "مكانك" ومن المعتاد من "تامر" التعاون مع النجم عمرو دياب بألبوماته الغنائية خلال السنوات الماضية.