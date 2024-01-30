قصي خولي يستقبل عزاء والده بحضور باسل خياط وساموزين

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الفنان قصي خولي عزاء والده اليوم الثلاثاء بأحد فنادق مدينة دبي بالإمارات.

وحضر العزاء قيس شيخ نجيب وباسل خياط وساموزين وآخرون.

قصي خولي وباسل خياط

وكان كشف الفنان قصي خولي، عن موعد عزاء والده مؤكدًا أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، بأحد فنادق مدينة دبي بالإمارات، وذلك بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساء.

وكان ظهر الفنان قصي خولي خلال تشييع جثمان والده، وذلك خلال مراسم تشييع الجنازة.

والتقطت الكاميرات فيديو للفنان قصي خولي ظهر خلاله وهو يبكي بصورة كبيرة وهو يسير في الجنازة.

ولم يتمالك قصي خولي نفسه، وغلب عليه الحزن.

قصي خولي فى عزاء والده بدبي

كما أظهرت الكاميرات صورة قصي خولي وهو يقبل يد والدته في الجنازة.

قصي خولي يعلن وفاة والده



وكان الفنان قصي خولي أعلن أمس عن موعد عزاء والده الذى وافته المنية مؤخرا، ونشر قصى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إلى اللقاء سيدى ومعلمى وداعا يا أبو قصى.. تقام صلاة الجنازة فى تمام الساعة 1 ظهر الخميس فى كنيسة ماريوسف - الجنينة - ضهر صفرا - طرطوس فى سوريا".

وهى الجنازة التى تناقلتها الصحف والمواقع اللبنانية وأظهرت الحزن الكبير الذى اتضح على العائلة خلال تشييع الجثمان.