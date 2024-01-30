فيديو: هند القحطاني تفاجئ الجمهور بفرشاة أسنانها المطلية بالذهب : معجوني من الطناخة حتى هو ذهب

نشرت المشهورة على سناب شات، هند القحطاني، مقطع فيديو يكشف فيه عن استخدامها لفرشاة أسنان مطلية بالذهب. وفي الفيديو، أظهرت هند القحطاني الفرشاة التي تستخدمها يوميًا، وأكدت أنها مطلية بالذهب عيار 24، كما أشارت إلى استخدامها لمعجون أسنان مصنوع من الذهب.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض المتابعين عن سعر الفرشاة والمعجون، وعبّروا عن تشكيكهم في أن الفرشاة والمعجون فعليًا مصنوعان من الذهب. وقد تعليق أحدهم بأن الأمر قد يكون مجرد تصميم فاخر وليس حقيقيًا.

يُذكر أن هند القحطاني تعتبر شخصية مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وتشتهر بنشر محتوى يتعلق بالحياة اليومية والأناقة والجمال.