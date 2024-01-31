شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "السيستم" ينضم لأفلام موسم أجازة منتصف العام الدراسى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أحمد البندارى عن طرح فيلمه الجديد "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير كموعد مبدئى لعرض الفيلم، ليلتحق بقائمة أفلام موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 والذى انطلق مع الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

يذكر أن أحمد الفيشاوى يعرض له حالياً في السينمات فيلم "عادل مش عادل" الذى انطلق يوم 24 يناير، ويشارك في بطولته شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

أما طارق لطفى فيعود بفيلم "السيستم" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "122" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، جيهان خليل، أسماء جلال، محمود حجازى، ولاء الشريف واخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور أحداثه في إطار رعب مثير.