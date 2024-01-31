أمير طعيمة يهاجم منتقدي محمد صلاح: "إحنا بنعرف نهدم بس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الشاعر الغنائي أمير طعيمة منتقدي قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعدما تأكد غيابه عن مباراة نادي تشيلسي وأرسنال بسبب إصابته في مباراة غانا بكأس أمم أفريقيا ورحيله لنادي ليفربول لتلقي العلاج.

ونشر "طعيمة" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق قائلا: "اوعى تفتكر أن اللي اتهموه بالهروب هيعتذروا، أو اللي اتهموه بأنه سليم وبيدعي الإصابة هيعتذروا، أو اللي لما اتأكدوا من إصابته اتهموه انها إصابة بسيطة تتعالج في يومين لأن كل واحد فيهم كان تنين في الملعب، واللي لعب وهو رجله مكسورة واللي لعب وهو واخد طلقة في دماغه، أوعى تستناهم يعتذروا لأن مفيش تنين بيعتذر".

واستكمل: "إحنا بنعرف نهدم وبس ومستكترين على نفسنا يبقي عندنا لاعب في ثانية ممكن يفوز بالبالون دور وهو أكتر حد محتاج يفوز ببطولة مع المنتخب على الأقل عشان نفسه، واحد جاي من منظومة ماشية بالساعة مطلوب منه ينجح بمفرده منظومة فاشلة وغايبة ده لو ينفع نسميها منظومة أصلًا".