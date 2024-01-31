المايسترو أحمد عامر لإسعاد يونس: موسيقى محمد فوزى مرنة وتصلح لكل العصور

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو أحمد عامر، خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، وذلك احتفالاً بالموسيقار محمد فوزي: "من بداية التجهيز لحفلة محمد فوزي في الأوبرا بدأت قبل الموعد بشهرين، وبدأت أجمع تاريخه من البدايات للنهايات، وفي اختيار برنامج الحفل أخذت من القديم للحديث، وبعد الاستقرار على البرنامج بدأنا في اختيار المطربين المناسبين لغناء هذه الأغاني، ثم نبدأنا البروفات وهنا بدأت الفكرة في الظهور".

وتابع عامر: "محمد فوزي إلى الآن نجد أن موسيقاه حديثة جدا، لو استمعنا للحن طير بينا يا قلبي ستشعر أنك تسمعه اليوم وليس من سنين كثيرة مرت، لو سمعنا حتى الدويتهات مع ليلى مراد أو شادية سنجد أنه مزيكا حديثة فموسيقى محمد فوزى مرنة بشكل حديث".

ويعد محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

وحقق نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.