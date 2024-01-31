الطفل محمد محمود لصاحبة السعادة: بدأت غناء فى عمر 5 أعوام ووالدى هو من دربنى

القاهرة - سامية سيد - قال الطفل محمد محمود، المطرب بدار الأوبرا المصرية، خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة Dmc: "بدأت الغناء وأنا في الخامسة من عمري واليوم عندي 11 عاما، ووالدي هو من دربني، واكتشفني مدرسي في المدرسة وأرسلني لدار الأوبرا المصرية، ونفسي أغني أغنية (حسدوني)"، ومن جانبه قالت سمية وجدي: "أغني في الأوبرا وأنا في عمر 11 سنة منذ عام 2004، وغنيت لكل الناس مثل فايزة أحمد ونجاة وأم كلثوم وشادية، ومن جانبه أهدى الفنان محمد حسن أغنية بهواك لإسعاد يونس".

وخصصت إسعاد يونس الحلقة عن محمد فوزي، وهو أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.

وحقق فوزى نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.