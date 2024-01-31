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شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل محمد محمود لصاحبة السعادة: بدأت غناء فى عمر 5 أعوام ووالدى هو من دربنى والان مع تفاصيل الخبر
وخصصت إسعاد يونس الحلقة عن محمد فوزي، وهو أحد أشهر المطربين المصريين، عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى.
وحقق فوزى نجاحًا غنائيًا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وأسس شركة مصرفون لإنتاج الأسطوانات، التى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر. رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيًا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.
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