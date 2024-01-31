شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة الحلقة 9.. رام الله تحصل على الإقامة وتطلب الطلاق من نديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حالة خاصة بخروج عم جميل "نبيل على ماهر" من المستشفى، وأخذه نديم "طه دسوقى" إلى المكتبة برفقة رام الله "هاجر السراج".

كما واجهت ندى "لينا إيهاب" يوسف "على سبع" بأنه أخذ الملفات من مكتب أمانى النجار "غادة عادل" وتركته واعتذر عز "حسن أبو الروس" من عبير "وئام مجدى" بعد معايرته لها بسنها، وأنها لم تتزوج حتى الآن بعد وصولها الأربعين.

وحصلت رام الله على الإقامة وطلبت من نديم الطلاق لأن زواجهما كان على الورق فقط، من أجل أن تحصل على الإقامة.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل، حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" إنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغان لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.