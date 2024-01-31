رمضان ٢٠٢٤.. نيللي كريم مع توني ماهر في كواليس مسلسل "فراولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعادت النجمة نيللي كريم نشر عدد من الصور الخاصة بكواليس تصوير مسلسلها "فراولة" عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" ومن المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت "نيللي" بالصور مع عدد من فريق عمل المسلسل منهم الممثل الشاب توني ماهر ويشاركها البطولة عدد من النجوم وهم مصطفى خاطر، أحمد فهيم، شيماء سيف، صدقي صخر، حجاج عبد العزيز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد علي.

وتعود "نيللي" للدراما التيفزيونية هذا العام بعد نجاح مسلسلها "عملة نادرة" والذي عرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة وسط نخبة من نجوم الدراما منهم الفنان الكبير جمال سليمان، الفنان أحمد عيد، الفنان محمد فهيم.

يذكر أن نيللي كريم عرض لها مؤخرَا مسلسل "روز وليلي" والتي تعاونت خلاله مع النجمة يسرا.