نانسي عجرم تطلق أغنيتها الجديدة "عام جديد" باللغة العربية الفصحى

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "عام جديد" باللغة العربية الفصحى.

وأطلقت نانسي الأغنية الجديدة للمرّة الأولى خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "المعلقة 45" على قناة "الثقافية" السعودية.

والأغنية هي عبارة عن قصيدة من كلمات الشاعر سلطان الضيط، وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

ونشرت نانسي صورة لها عبر حسابها الرسمي، وأرفقتها بتعليق عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة بالأغنية الجديدة.

وكتبت نانسي في تعليقها: "صباح الخير! راجعة هلق من الرياض بعد مشاركتي ببرنامج معلّقة ٤٥ وعم بقرا كل تعليقاتكن.. عامٌ جديدٌ أغنية حبيتها كتييير!.. كلمات الشاعر سلطان الضيط، ألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقي باسم رزق.. رح تسمعوها عقناتي بيوتيوب".

وأعرب المتابعون عن إعجابهم الكبير بالأغنية، وأشادوا بصوتها وآدائها باللغة العربية الفصحى.

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