نور الغندور تحمس متابعيها لفيلمها الجديد "شهر زي العسل"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية نور الغندور في تجربة سينمائية جديدة، تحت عنوان "شهر زي العسل"، إلى جانب الممثل محمود بو شهري، ومن المقرر عرضه قريباً على منصة "نتفليكس".



وشاركت نور متابعيها صورة الملصق الدعائي للفيلم، عبر حسابها الرسمي.

وظهرت نور الغندور في البوستر الدعائي للفيلم وهي تقف إلى جانب محمود بوشهري بطريقة معاكسة في حديقة ملأى بالورود.

وارتدت نور الغندور ستاناً قصيراً باللون الوردي، من قماش الترتر البراق، واختارت تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعته على شكل كعكة، وحملت بيدها باقة من الورود.

وأرفقت نور الصورة بتعليق، أشارتفيه إلى أن الفيلم تدور حبكته في إطار رومانسي تتخلله أحداث كوميدية.

وتفاعل عد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن حماسهم الكبير للفيلم.

