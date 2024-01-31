شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الحريفة" يقترب من حصد 37 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الحريفة" نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وحصد الأسبوع الماضية إيرادات بلغت 16 مليونا و462 ألفا و283 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع له بالسينمات المختلفة 36 مليونا و982 ألفا و327 جنيها.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى .

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

وفي سياق مختلف يواصل الفنان نور النبوى حاليا تصوير مشاهده في مسلسل "امبراطورية ميم"، بطولة والده النجم خالد النبوى، كما يشارك في بطولة العمل أيضا: حلا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.