المواجهات الحماسية مستمرة في TOP CHEF- ALL STARS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواصل المواجهات والمنافسات ضمن أجواء تشويقية متميزة في الموسم السابع من برنامج “TOP CHEF- ALL STARS” على MBC1 و”MBC العراق”. وقد انطلقت الحلقة السابعة من البرنامج من موقع مزارع تنمية حيث كانت الشيف منى موصلي تنتظر المشتركين لتطلعهم على التحديات. وعند وصولهم لاحظوا وجود علبتي سكاكين وليس واحدة فقط، وأخبرتهم موصلي أن عليهم سحب السكاكين لمعرفة المهمات التي سيقومون بها. وأشارت إلى أن “مزارع تنمية الغذائية في منطقة شقرا، تشهد مبادرة بيئية ضخمة لزراعة مليون شجرة بحلول العام 2025 من أجل بيئة مستدامة”، لافتة إلى أن “هناك يتم تربية دجاح تنمية بطريقة صحية، وبتغذية نباتية لضمان أفضل جودة، وقد حصلت المؤسسة على جائزة منتج العام من قبل المستهلك الخليجي لعامي 2022، 2023”.

بعد ذلك، أوضحت أن “المطلوب تحضير أطباق باستخدام أجزاء مختلفة من دجاج تنمية. ووفقاً لسحب السكاكين، توزع المشتركون على 3 فرق، تضم كل منها 3 أشخاص، حيث يتنافس كل ثلاثة منهم على تحضير أطباق نجمها الرئيس المكون نفسه بين ثلاثة مكونات هي قلوب دجاج، قوانص دجاج، سودا الدجاج.

ولمعرفة أي جزء سيستخدم كل مجموعة، كان المطلوب سحب السكاكين، بعدها حان الوقت للكشف عن علبة السكاكين التي وضعتها الشيف منى أمامها، وفيها سكيناً وحيداً. وشرحت موصلي أن “ثمة قطعة إضافية سيستخدمها جميع المشتركين، وهي صدور الدجاج”، مردفة بالقول أن “صاحب الطبق الأضعف بين كل ثلاثة حصلوا على القطعة نفسها، سيتنافسون في تحدي الفرصة الأخيرة”.

عند عودتهم من مزرعة تنمية، مر المشتركون على سوبر ماركت بندا، للتسوق خلال 30 دقيقة، بقيمة 500 ريال لكل منهم، أكملوا إثر ذلك رحلتهم إلى المطبخ حيث بدأوا تحضير الأطباق لمدة ساعتين، قبل تقديمها إلى الحكام وضيف التحدي للتذوق، وهو الشيف فيصل بطاوي من المغرب، الحاصل على نجمة ميشلان عن مطعمه.

ولأن مفاجآت توب شيف لا تتوقف، فاجأهم الشيف مارون شديد بعد ساعة على انطلاق التحدي في المطبخ رافقه مجموعة من النوادل وضعوا صناديق فاكهة أمام المشتركين تحوي ثلاثة أنواع فاكهة مختلفة. وطلب منهم استخدامه كمكون إضافي في أطباقهم، وهو ما غيّر جميع المخططات.

مع انتهاء الوقت، جاءت مرحلة التذوق وتقييم الأطباق، ومرّ المشتركون تباعاً أمام اللجنة، التي اعتبرت أن طارق هو صاحب أفضل طبق قدم في هذا التحدي على الإطلاق. وقد حصل المشترك على 15 ألف ريال تقدمة شركة دجاح تنمية، ودعوة من الشركة إلى مشروع التشجير الضخم الذي أطلقته لزراعة مليون شجرة. وفي خلال هذه الزيارة سيقوم طارق بزراعة شجرة تحمل اسمه.

وبالعودة إلى نتائج التحدي، فقد اعُتبر طبق جورج هو الأفضل في منافسته مع هلا ونسيم، وارتأت اللجنة أن على هلا أن تخوض تحدي الفرصة الأخيرة، كما سيكون على ماجدة خوض التحدي نفسه، ومعهما ود، فضلاً عن جان الذي لم يستخدم المكون الإضافي في طبقه.

وشرحت الشيف منى عن الذي ينتظر المشتركين في تحدي الفرصة الأخيرة، مشيرة إلى أن عليهم تقديم أكبر عدد ممكن من الأطباق باستخدام دجاج أوميغا 3، وذلك خلال ساعة واحدة فقط. وتمكن المشتركون من تقديم أطباق مميزة، لكن قوانين البرنامج تحتم خروج أحد المشتركين في نهاية الحلقة، وكانت ود هي من قدم الطبق الأضعف، فانتهت بالتالي رحلتها في البرنامج.

· يُعرض “توب شيف- كل النجوم” على MBC1، كل أربعاء 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

· يُعرض “توب شيف- كل النجوم” على MBC العراق، كل أربعاء 11:00 ليلاً بتوقيت العراق.