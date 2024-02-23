متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي ستجلب فوائد جمّة للاقتصاد المصري.

في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء الجمعة، أوضح الحمصاني أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار.

أضاف "الحمصاني"، أن هناك مبلغًا كبيرًا مقدرًا بـ 35 مليار دولار سيتم استلامه من قبل مصر في الفترة القادمة، إلى جانب الحصول على نسبة 35% من الأرباح المستقبلية للمشروع.

وأفاد أن هناك خطة لإيداع مبلغ 35 مليار دولار في الخزانة العامة على مرحلتين خلال شهرين، حيث سيتم تحويل الشريحة الأولى البالغة 15 مليار دولار في غضون الأسبوع القادم، والشريحة الثانية بمبلغ 20 مليار دولار بعد مرور شهرين.

أكد المتحدث باسم الحكومة على أن الإيرادات من هذا المشروع من المتوقع أن تعزز من استقرار سعر العملة في مصر وتقضي على السوق السوداء، مما يؤدي إلى تحقيق توازن يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات ويخلق العديد من فرص العمل للمواطنين.

وألمح إلى أن المشروع له طابع تنموي شامل يتضمن إقامة منشآت سياحية رفيعة المستوى، ومنطقة مالية وتجارية دولية، بالإضافة إلى مارينا لليخوت تواكب المعايير العالمية، وكذلك منطقة حرة تخدم الصناعات الخفيفة.