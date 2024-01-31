المحكمة تغرم طليق علا غانم بتهمة الإعتداء.. وهذا المبلغ

ميرنا وليد - بيروت - قررت المحكمة الإقتصادية في القاهرة، تغريم طليق الممثلة المصرية علا غانم، بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وذلم بالتهم التي وجهته لها بالإعتداء والسب.



وكانت علا غانم قد أقامت دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة السب والإعتداء، وقد أحالت النيابة العامة الدعوى للمحكمة الإقتصادية، قبل أن تعيدها المحكمة لجهات التحقيق لاستكمال بعض الإجراءات القانونية.

كما كانت قد قررت إستدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في التهم الموجهة إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول، أيضاً فحص الرسائل وعرضها على خبير فني، قبل إحالته للمحكمة.