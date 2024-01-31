شكرا لقرائتكم خبر عن ميلاد دريد لحام.. لماذا قال للزعيم عادل إمام"المركب اللى ليها ريسين تغرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنان السورى الكبير دريد لحام الذى ولد زي النهارده في الـ 31 من يناير، واستطاع أن يكون أحد أهم العلامات في تاريخ السينما العربية، وربما لا يعرف كثيرون أن الفنان السورى الكبير كان يعمل على مشروع مع الزعيم عادل إمام نستعرض حكايته في السطور التالية.

البداية من مهرجان في تونس حسب رواية الزعيم عادل إمام ببرنامج تليفزيونى أكد فيه أنه كان معجب للغاية وهو يشاهد فيلم من بطولة وإخراج دريد لحام، وبمجرد انتهاءه انهال بالإعجاب على لحام، وخلال حديثهما تطرقا لإمكانية بطولتهما لعمل فنى واحد، إلا أن دريد لحام بذكاءه المعهود قال للزعيم أن المركب اللى فيها أكثر من رئيس بتغرق، وبالتالي حالة رغبتهما بالعمل معأً ، عليهما أن يركزا أن يكون الإخراج لـ دريد والبطولة للزعيم وألا يكونا أبطال الفيلم".

وبالفعل بدأ دريد في العمل على مشروع فنى من كتابة المؤلف محمد الماغوط، ولكن أثناء العمل على الفيلم حدث خلاف بين المؤلف والمخرج عطل المشروع".