بالفيديو- روان بن حسين تمارس رياضة التينيس و تستعرض رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو مع المتابعين عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه في لمعب التينس أثناء ممارستها الرياضة بلوك مميز إرتدت فيه كروب توب ضيق باللون الزهري مع سروال ضيق بنفس اللون، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها ولياقتها أثناء ممارسة الرياضة، و علقت روان على المنشور بالقول: "النهايات يعني بدايات جديده … نسخة أسعد، نسخة أقوى، والنسخة الأفضل فقط، هالسنه انا مو بس انتهيت من الناس والقصص السلبية في حياتي، انتهيت من نسختي القديمة … روان الجديدة بأفضل وأقوى حلّه".



و في وقت سابٌ، طرحت روان بن حسين التيزر الرسمي لأخر أعمالها و هي أغمية بعنوان "على فكرة" و ذلك عبر حسابها الجاص، و شوقت روان الجمهور لهذه الأغني كاشفةً عن وقت طرحها بالقول: "على فكرة - السبت الساعه ٦ مساءاً بتوقيت الامارات AlaFekra".

