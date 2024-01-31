نوال الزغبي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "بحكي عنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن موعد طرح أحدث أغانيها الجديدة "بحكي عنك"، غدًا الخميس
ونشرت نوال صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحكي عنك، غداً الساعة 5 بتوقيت بيروت على جميع المنصات الموسيقية".
يذكر أن نوال الزغبي احتفلت مؤخرا بوصول أغنيتها "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
View this post on Instagram
https://www.instagram.com/p/C2wytp1Lk61/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرأ أيضا:
يسرا عن فيلم ليلة العيد: "الناس ممكن تخاف تتفرج"- فيديو
راندا البحيري تنشر صورة تجمعها بـ عبلة كامل وتعلق