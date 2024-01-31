نوال الزغبي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها "بحكي عنك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن موعد طرح أحدث أغانيها الجديدة "بحكي عنك"، غدًا الخميس

ونشرت نوال صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحكي عنك، غداً الساعة 5 بتوقيت بيروت على جميع المنصات الموسيقية".

يذكر أن نوال الزغبي احتفلت مؤخرا بوصول أغنيتها "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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