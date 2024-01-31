وفاة جد مصطفى بسيط ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان مصطفى بسيط وفاة جده فاروق محمود، اليوم الأربعاء.

ونشر بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "توفى إلى رحمة الله جدى الحج (فاروق محمود) نسأل الله العفو والمغفرة والرحمة واللهم ثبته عند السؤال ونسألكم الدعاء والفاتحة".

وانهالت تعليقات النجوم وجاءت كالتالي: كتبت زينب غريب: "البقاء والدوام لله، الله يرحمه ويصبرك".

وعلق محمد عبد الرحمن: "البقاء والدوام لله"، وكتب محمد كارتر: "البقاء والدوام لله رحمة الله عليه".

يذكر أن مصطفى بسيط شارك مؤخرا في فيلم "بعد الشر"، بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، تأليف أمين جمال.

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