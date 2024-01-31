ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن إعجابها بالوثائقي الذي قدمته الفنانة اللبنانية إليسا بعنوان " It's Ok ".

وكشفت نادين عن أن حياتها متشابهة لحياة إليسا وعبرت الأخيرة من خلال وثائقي عما في قلب نادين.

وفي تفاصيل ما كتبت نادين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حضرت و حبيت كتير لانه كل كلمة لمستني و كأنه حياتك و حياتي ماشيين سوا … حسيت باللي قطعتي فيه كل شي ! لانه بيشبهني بكتير مطارح حكيتي يلي بقلبي … و كرمال هيك بحبك من زمان و ما كنت اعرف شو السبب هلىء عرفت ليش بحبك هل قد".

كما عبرت نادين عن رأيها بأغنية "كلو وهم" الذي قدمتها الفنانة إليسا مع الفنان اللبناني مروان خوري، حيث كتبت :" الغنية كله وهم كتير حلوة و بتعلق بالراس و بتفوت على القلب صوتك مع مروان فوق الخيال".

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تعترف بهذا الأمر عن حياتها .. بعد أن شاهدت وثائقي إليسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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