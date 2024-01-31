منة فضالي تروج لأحدث أعمالها البطولية الى جانب أحمد زاهر "محارب" - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية منة فضالي صور من كواليس تصوير أحدث أعمالها مسلسل "محارب" التي تشارك بطولته الممثل المصري أحمد زاهر، وعلقت كاتبة: "بنعمل حاجة حلوة يا رب تعجبكم، محارب رمضان 2024 ان شاء الله، من تاليف محمد سيد بشير وإخراج الأستاذة شيرين عادل، دعواتكم، أحلى شغل أما تكون بتشتغل مع اعز أصحابك و في كيمياء ما بنكم، أحمد زاهر، حسام ومريم".



مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن منة فضالي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منه فضالي، إيمان العاصي، عصام السقا، أحمد داش، زينة، ومن إخراج محمد سامي.