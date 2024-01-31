أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على خبر سرقتها في باريس .. هذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كتبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في منشور لها على حسابها، نفت فيه تواجدها في باريس من الأصل، وتعرضها للسرقة مؤكدة أنها حاليا في سويسرا.



وأضافت أن "الشائعة تقول إن حقيبتها تعرضت للسرقة وفيها مبلغ 100 ألف يورو"، مطالبة بإعادة الحقيبة والمبلغ، الذي يصلح للتسوق، ولمحت إلى أن الشائعة تسببت بقلق عائلتها عليها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Le Parisien" أن أحلام تعرضت للسرقة في العاصمة الفرنسية أثناء حضورها أسبوع الموضة، وقالت إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، عند خروجها من مقر إقامتها في شارع باسيه على الضفة المقابلة لبرج إيفل استعدادا للمغادرة.

وبحسب الشكوى التي تقدمت بها إلى شرطة الدائرة الـ16، كانت أحلام تحمل حقائب تتضمن مصوغات وملابس بقيمة 100 ألف يورو، حيث قامت بإنزال أمتعتها إلى الطابق الأرضي ثم عادت أكثر من مرة ذهابا وإيابا لجلب المزيد من الحقائب، لكن لدى عودتها اكتشفت اختفاء بعضها.