فن ومشاهير

أحمد شيبة ومصطفى حجاج يغنيان فى حفل زفاف ابنة عصام كاريكا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان أحمد شيبة ومصطفى حجاج حفل زفاف نجلة الفنان عصام كاريكا، وسط أجواء من البهجة بحضور عدد كبير من المشاهير ولاعبي النادى الأهلي السابقين خالد بيبو ومحمد فاروق، والمخرج وشريف باهر وتامر بجاتو، والملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين والإعلامي تامر أمين والمنتج حازم شفيق. 

 

وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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