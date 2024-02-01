خالد الصاوي يفجر مفاجأة: "فكرت فى الانتحار من قبل"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم خالد الصاوي عن الاكتئاب خلال ندوة توقيع كتابه "أوبريت الدرافيل" و"نبى بلا أتباع" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، قائلاً: "فكرت فى الانتحار من قبل".

وأضاف خالد الصاوى: “علاقتى مع القلم مخلصتش أبدا بحب أكتب كل يوم وقدمت 3 كتب فى 3 سنين ولسه بشك أنا شاعر كويس ولا لأ، وجيت عند كتابى نبى بلا أتباع الاكتئاب كان هيموتى وخوفت أروح أعمل حاجة جنونية وكنت بفكر أنتحر وعلاقتى بالدين مكنتش قوية وبقت قوية السنوات الماضية ووقتها كنت بفكر أخد خطوة الانتحار بس يكون ليها هدف بس قولت اكيد دى مش نهايتى”.

وتابع: "النجم خالد صالح حبيبى الله يرحمه واحنا فى سن 17 سنة كان بيقولى أنت عامل زى الدبابة اللى بتدور على هدف بس لحد ما تلاقى الهدف بتتخبط، وتبعت وحاولت ونشرت على حسابى كذا مرة".

وكان حرص الفنان خالد الصاوي على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد “ليه تعيشها لوحدك” بإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، وطرح الفيلم في دول الخليج يوم 18 يناير الجاري.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك



تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وكان أكد الفنان خالد الصاوي، أن منظومة الزواج شر لا بد منه، قائلًا: "أنا اتجوزت وأنا عندي ٤٨ عامًا، بعض النظر صح أم خطأ، لأني فنان مش شبه الناس، وهو مجنون، والفنان مختلف قوي، والناس ترى آفاق جديدة وحرية جديدة في الفنانين على الرغم من أن الناس تنتقدنا باستمرار إلا أنهم يحبوننا".

وأضاف الفنان خالد الصاوي قائلًا: "حياتي كانت متبهدلة قبل الجواز، وقررت معش في محراب الفن، وبعدين السعادة هي امرأة"، متحدثًا أيضًا عن مراحل الحياة الزوجية منذ فترة السيتينيات، وحتى تطورها مع مختلف الأجيال، وعن رأيه في الزواج، وكيفية تكوين حياة زوجية هادئة متوافقة مع طبيعة عمل الزوجين".

ونصح الفنان خالد الصاوي المتزوجون بأن الراحة هي أساس العلاقة في المنزل، وإن غابت هذه الراحة فإنه لا بد من الانفصال، مستعينًا بالآية القرآنية: "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ".

وكان أثني الفنان خالد الصاوي على دور المتحدة في فتح المجال لكثير من الشركات والمنتجين لتعمل معها في شراكة جاء لصالح المشاهدين، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهد مجال الدراما تنوعًا كبيرًا في الأعمال المقدمة إضافة إلى تقديم أعمال وطنية تهدف لرفع الوعي لدي الجمهور.