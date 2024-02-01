بالصور- شاهد رومانسية عفروتو وزوجته من حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من حفل زفاف مطرب الراب عفروتو بعد عقد قرانه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وخضع "عفروتو" لجلسة تصوير رومانسية برفقة زوجته، وظهر بالصور وهو يقوم باحتضانها وصورة أخرى وهو يحمل "بوكيه" الورد إلى جانب صور من كواليس استعداداته لحفل الزفاف ومن المتوقع أن يحضر عدد من مطرب الراب الذين تربطهم علاقة صداقة مع "عفروتو" أبرزهم مطرب الراب مروان موسى.

واحتفل "عفروتو" بخطوبته شهر سبتمبر الماضي ونشر عدد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور عدد من المقربين من العروسين عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ونشر مطرب الراب مروان موسى صورة من حفل خطوبة "عفروتو" عبر استوري حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "ألف مبروك يا أخويا" وسط حضور عدد من الأصدقاء.

وشارك "عفروتو" خلال العام الماضي بأكثر من فعالية فنية منها حفل "ساوند كلاش" ومواجهته لأول مرة فريق "شارموفرز" وسط حضور جماهيري ضخم.

يذكر أن آخر أغاني "عفروتو" كانت بعنوان "وعود" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته المختلفة على السوشيال ميديا.