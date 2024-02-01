فيديو.. عصام كاريكا يحتفل بزفاف ابنته و أحمد عصام يشعل الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان عصام كاريكا اليوم الأربعاء بزفاف ابنته "مي" على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف العديد من الألعاب النارية بواسطة المصمم أحمد عصام الذي حرص على الحضور ومجاملة "كاريكا" في حفل زفاف انبته، كما ظهر "كاريكا" وهو يقوم بتوصيل ابنته لعريسها وسط تأثره".

ونشر "عصام كاريكا" مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" ولاقي تهنئة جمهوره ومتابعيه قائلين: "مليون مبروك، ألف مبروك ان شاء الله بالهناء والسعادة، ألف مبروك".

يذكر أن عصام كاريكا احتفل بخطوبة ابنته "مي" في شهر فبراير عام 2022.