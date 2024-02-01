شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل موعد مع الماضي لـ محمود حميدة وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن أول معلومات عن المسلسل الجديد "موعد مع الماضي"، الذى يقوم ببطولته مجموعة من النجوم، حيث يشارك النجمان "محمود حميده" و"آسر ياسين" كلًا من "صبا مبارك"، "شريف سلامة"، "شيرين رضا"، "ركين سعد"، "محمد ثروت"، "محمد علاء"، "تامر نبيل" و"هدى المفتي".

المسلسل من إخراج "السدير مسعود" وكتابة "محمد المصري"، ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات خلال هذا العام.



محمود حميدة وآسر ياسين

ويدور مسلسل موعد مع الماضي حول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية" إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي.

العمل مستوحى من المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara الذي عُرض في ثلاثة أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.