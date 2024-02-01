شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يقدم اليوم حفلين لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الخميس، حيث ستقدم أغنية "ألف ليلة وليلة و"أنت عمري"، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولي في تمام الساعة السادسة مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة فرقة العرائس.



حفل ام كلثوم فى الساقية

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.